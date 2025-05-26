Трамп в шутку порадовался, что пропустил 4 года на посту президента США

«У нас будет очень крупное празднование — 250 лет. В некотором смысле я рад, что пропустил второй срок (2021−2025. — Прим. ред.), потому что иначе я не был бы сейчас вашим президентом», — сказал Трамп во время выступления на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном в День поминовения американских военнослужащих, погибших в конфликтах.