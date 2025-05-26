Трамп в шутку порадовался, что пропустил 4 года на посту президента США

Американский президент Дональд Трамп в шутку сказал, что рад был отсутствовать четыре года на посту главы государства ради возможности отпраздновать в этой должности 250-летие основания США в 2026 году.
«У нас будет очень крупное празднование — 250 лет. В некотором смысле я рад, что пропустил второй срок (2021−2025. — Прим. ред.), потому что иначе я не был бы сейчас вашим президентом», — сказал Трамп во время выступления на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном в День поминовения американских военнослужащих, погибших в конфликтах.
Трамп отметил, что во время его нынешнего президентского срока в США состоятся Чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры.
«Но самое важное — 250-летие», — подчеркнул глава Белого дома.
Ранее Трамп во время выступления на авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре заявил, что может снова выставить свою кандидатуру на выборах президента в 2028 году. Он в шутку предложил лозунг, под которым может проходить предвыборная кампания: «Трамп-2028: сведем левых с ума».