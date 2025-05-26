В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу, 17 человек пострадали

«В настоящее время мы реагируем на сообщения о дорожно-транспортном происшествии в центре Ливерпуля. Сообщение поступило к нам вскоре после 18.00 (20.00 по минскому времени. — Прим. БЕЛТА) сегодня, в понедельник, 26 мая, после информации о наезде автомобиля на нескольких пешеходов на улице Уотер-стрит. Автомобиль был остановлен на месте происшествия, и мужчина был задержан. На данный момент на месте работают экстренные службы», — заявили в полиции.