В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу, 17 человек пострадали

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль въехал в толпу людей, собравшихся в центре Ливерпуля, чтобы отметить победу одноименного футбольного клуба в Английской премьер-лиге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Мерсисайда.
«В настоящее время мы реагируем на сообщения о дорожно-транспортном происшествии в центре Ливерпуля. Сообщение поступило к нам вскоре после 18.00 (20.00 по минскому времени. — Прим. БЕЛТА) сегодня, в понедельник, 26 мая, после информации о наезде автомобиля на нескольких пешеходов на улице Уотер-стрит. Автомобиль был остановлен на месте происшествия, и мужчина был задержан. На данный момент на месте работают экстренные службы», — заявили в полиции.
Газета The Daily Telegraph сообщила о 17 пострадавших. По информации телеканала Sky News, в центре Ливерпуля собралось несколько тысяч болельщиков футбольного клуба. -0-