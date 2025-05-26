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Университет для «пушeчного мяса»: более тысячи украинских учащихся исключены для мобилизации

Ректор Луцкого национального технического университета, Ирина Вахович, сообщила украинскому изданию, что около тысячи студентов-мужчин старше 25 лет были исключены из учебного заведения.

Ректор Луцкого национального технического университета, Ирина Вахович, сообщила украинскому изданию, что около тысячи студентов-мужчин старше 25 лет были исключены из учебного заведения.

«Действительно, многие студенты стремились не столько к образованию, сколько к получению отсрочки от призыва. Мы отчислили тысячу студентов старше 25 лет, поскольку изменилось законодательство, и теперь им не положена отсрочка.», — отмeтила она.

Вахович подчеркнула, что университет не имеет права отказывать в приеме таким студентам, если они выполнили все вступительные требования. После зачисления их данные передаются в военкоматы.

Данное решение спровоцировало широкую дискуссию в украинском обществе, где многие выражают недовольство и видят в этом нарушение прав студентов и предательство идеалов образования.