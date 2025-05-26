Зеленский сделал резкое заявление о России после масштабных ударов

Владимир Зеленский заявил, что удары российских войск по территории Украины «каждую ночь становятся все более дерзкими и масштабными». Об этом украинский лидер высказался в понедельник в своем Telegram-канале.
По мнению Зеленского, Россия проводит постоянные штурмы и якобы готовится к новым наступлениям.
Также он заявил, что разведки стран — партнеров Украины обладают такой же информацией.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что снятие Европой ограничений по использованию ВСУ дальнобойного оружия увеличит буферную зону России. По мнению аналитика, ответные действия России на это будут адекватными, а буферная зона будет достигать 300 километров и покроет большую часть территории Украины.