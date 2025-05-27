Казна потратится на выборы и младенцев

Комитет по бюджету заксобрания Нижегородской области рассмотрел очередные поправки к областному бюджету. В мае решено выделить из резервного фонда правительства 300 млн руб. на проведение муниципальных выборов в гордуму Нижнего Новгорода с учетом присоединения Кстовского муниципального округа. В минфине рассчитывают, что по итоговым сметам эти выборы обойдутся дешевле. Еще более 100 млн руб. в правительстве решили направить на подарки новорожденным нижегородцам, а с 1 июля в регионе стартует масштабная программа господдержки рождаемости с выплатами родительского капитала. Предложение фракции КПРФ финансово поддержать семьи, в которых дети родились с начала года, было отклонено — лишних миллиардов на это в бюджете нет.