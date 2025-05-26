Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: в РФ сочли пять стран подходящими для переговоров с Украиной

Для встречи сторон потенциально подходят Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Оман и Турция, говорится в публикации агентства.

Источник: Аргументы и факты

В России считают пять государств наиболее подходящими для российско-украинских переговоров. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, для встречи сторон потенциально подходят Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Оман и Турция. По словам авторов публикации, президент России Владимир Путин неоднократно выражал им признательность за посредничество в прекращении конфликта.

При этом, по данным агентства, РФ не рассматривает Ватикан как потенциальную площадку. Это связано с тем, что Святой Престол — резиденция католицизма и окружен Италией, членом НАТО и ЕС.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что США принимают самое активное участие в посредничестве по Украине. Россия также признательна за посредничество «турецким коллегам и друзьям», заявил представитель Кремля.