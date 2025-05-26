Reuters: в РФ сочли пять стран подходящими для переговоров с Украиной

В России считают пять государств наиболее подходящими для российско-украинских переговоров. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным издания, для встречи сторон потенциально подходят Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Оман и Турция. По словам авторов публикации, президент России Владимир Путин неоднократно выражал им признательность за посредничество в прекращении конфликта.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что США принимают самое активное участие в посредничестве по Украине. Россия также признательна за посредничество «турецким коллегам и друзьям», заявил представитель Кремля.