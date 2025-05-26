Стали известны подробности встречи Путина с главой МИД Турции

Ранее KP.RU сообщил, что, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча между Путиным и Фиданом была запланирована. На нее было отведено немного времени. Но события на Украине являются главной темой в переговорах между политиками. Также Песков заявил о том, что переговоры Лаврова и Фидана будут более обстоятельными и длительными.