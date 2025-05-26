Стали известны подробности встречи Путина с главой МИД Турции

Президент России Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили события вокруг Украины после официальной части встречи. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на свои источники в МИД Турции.
«В ходе встречи были обсуждены усилия по прекращению конфликта на Украине, развитие событий после переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая», — сообщил источник агентства.
Кроме того, как передает источник, стороны обсудили двусторонние вопросы в области экономики и энергетики.
Фидан прибыл в Москву с рабочим визитом. У него было в планах встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым, но он не упустил возможности переговорить и с президентом России.
Ранее KP.RU сообщил, что, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча между Путиным и Фиданом была запланирована. На нее было отведено немного времени. Но события на Украине являются главной темой в переговорах между политиками. Также Песков заявил о том, что переговоры Лаврова и Фидана будут более обстоятельными и длительными.