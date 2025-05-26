Решение суда о приостановке запрета «Талибана»* в России вступило в силу

«Запрет деятельности приостановлен», — сказано в записи в реестре.
«Талибан»* — это радикальная исламистская группировка, основанная в Афганистане в начале 1990-х годов. Она пришла к власти в 1996 году и управляла страной до 2001 года, внедряя строгие исламские нормы. После своего свержения талибы продолжали вести партизанскую борьбу и вновь захватили власть в Афганистане в 2021 году.
Напомним, 17 апреля Верховный суд РФ временно отменил запрет на деятельность движения «Талибан»*, действовавший с 2003 года. Несмотря на это, «Талибан»* по-прежнему числится в списке террористических организаций, который ведёт ФСБ.
* Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.