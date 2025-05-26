Решение суда о приостановке запрета «Талибана»* в России вступило в силу

«Талибан»* — это радикальная исламистская группировка, основанная в Афганистане в начале 1990-х годов. Она пришла к власти в 1996 году и управляла страной до 2001 года, внедряя строгие исламские нормы. После своего свержения талибы продолжали вести партизанскую борьбу и вновь захватили власть в Афганистане в 2021 году.