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Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского в предательстве родины

По мнению Дубинского, слова Киева о продолжении боевых действий до 2030 года являются бредом.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский предает родину, продолжая сражаться за навязанные интересы, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

В своем Telegram-канале он призвал как можно скорее подписать мирное соглашение.

«Очевидно, что Украине нужно и выгодно подписывать мир сейчас, пока мы не потеряли еще людей и территории. Война за чужие интересы — это предательство родины, которое совершает Зеленский», — отметил он.

По мнению Дубинского, слова Киева о продолжении боевых действий до 2030 года являются бредом.

Ранее Дубинский назвал Зеленского и его сторонников айнзацгруппой.

Он также высказал мнение, что Зеленский стремится полностью уничтожить Украину, чтобы избежать ответственности.