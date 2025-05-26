Владимир Зеленский предает родину, продолжая сражаться за навязанные интересы, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
В своем Telegram-канале он призвал как можно скорее подписать мирное соглашение.
«Очевидно, что Украине нужно и выгодно подписывать мир сейчас, пока мы не потеряли еще людей и территории. Война за чужие интересы — это предательство родины, которое совершает Зеленский», — отметил он.
По мнению Дубинского, слова Киева о продолжении боевых действий до 2030 года являются бредом.
Ранее Дубинский назвал Зеленского и его сторонников айнзацгруппой.
Он также высказал мнение, что Зеленский стремится полностью уничтожить Украину, чтобы избежать ответственности.