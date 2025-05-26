Путин созвонился с Лукашенко

Путин и Лукашенко поговорили по телефону.
Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 26 мая провели телефонный разговор. Об этом сообщили в «Пуле Первого».
«Лукашенко и Путин провели телефонный разговор», — пишет telegram-канал «Пул Первого». В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в мире и регионе.
Ранее президент России Владимир Путин регулярно проводил телефонные переговоры с зарубежными лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. В 2025 году главы России и США уже дважды обсуждали по телефону ситуацию на Украине, вопросы безопасности и двустороннего сотрудничества. Такие контакты подчеркивают значимость диалога между Россией и ее ключевыми партнерами по актуальным международным вопросам.