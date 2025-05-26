Путин созвонился с Лукашенко

Ранее президент России Владимир Путин регулярно проводил телефонные переговоры с зарубежными лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. В 2025 году главы России и США уже дважды обсуждали по телефону ситуацию на Украине, вопросы безопасности и двустороннего сотрудничества. Такие контакты подчеркивают значимость диалога между Россией и ее ключевыми партнерами по актуальным международным вопросам.