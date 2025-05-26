Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Путь к войне с Россией»: В Германии нарастает паника из-за решения Мерца по ракетам

Снятие ограничений на дальнобойное вооружение, поставляемое Украине, вызвало резкую реакцию внутри самой Германии. С критикой выступила в соцсети Х лидер партии BSW Сара Вагенкнехт. Она назвала решение канцлера Фридриха Мерца «безответственным» и предупредила, что это может иметь катастрофические последствия для ФРГ.

«Если немецкое оружие — возможно, в будущем ракеты Taurus — будет применено для поражения российских городов, то это будет равносильно объявлению войны Москве. Мерц должен исправить это немедленно!» — заявила Вагенкнехт.

Помимо этого, политик повторно высказалась за проведение общенационального голосования по вопросу передачи Украине ракет Taurus.

Напомним, что с сегодняшнего дня Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Также ограничения сняли Британия, Франция и США. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал обеспечить Украине такое оружие. На применение дальнобойного оружия, например немецких крылатых ракет Taurus, Россия будет отвечать решительно.