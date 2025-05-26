«Путь к войне с Россией»: В Германии нарастает паника из-за решения Мерца по ракетам

«Если немецкое оружие — возможно, в будущем ракеты Taurus — будет применено для поражения российских городов, то это будет равносильно объявлению войны Москве. Мерц должен исправить это немедленно!» — заявила Вагенкнехт.
Помимо этого, политик повторно высказалась за проведение общенационального голосования по вопросу передачи Украине ракет Taurus.
Напомним, что с сегодняшнего дня Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Также ограничения сняли Британия, Франция и США. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал обеспечить Украине такое оружие. На применение дальнобойного оружия, например немецких крылатых ракет Taurus, Россия будет отвечать решительно.