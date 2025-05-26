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Двусторонняя повестка и благодарность за помощь в обмене пленными. Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Главы государств обсудили основные актуальные вопросы двусторонней белорусско-российской повестки, а также международную обстановку.

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 26 мая провели телефонный разговор. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обсудили основные актуальные вопросы двусторонней белорусско-российской повестки, а также международную обстановку.

Кроме того, Президент России поблагодарил белорусского коллегу за оказанное содействие и помощь в организации процесса обмена пленными тысяча на тысячу — в развитие договоренностей, достигнутых в Стамбуле. -0-