Двусторонняя повестка и благодарность за помощь в обмене пленными. Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 26 мая провели телефонный разговор. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Главы государств обсудили основные актуальные вопросы двусторонней белорусско-российской повестки, а также международную обстановку.
Кроме того, Президент России поблагодарил белорусского коллегу за оказанное содействие и помощь в организации процесса обмена пленными тысяча на тысячу — в развитие договоренностей, достигнутых в Стамбуле. -0-