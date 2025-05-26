По данным издания «Комсомольская Правда», 27 мая ознаменует 102-ю годовщину со дня появления на свет выдающегося деятеля американской политической арены, экс-главы Государственного департамента США, Генри Киссинджера. Распространено мнение, что Дональд Трамп в своей деятельности находит вдохновение в его наследии, по-своему интерпретируя и применяя его принципы.
По данным The Daily Beast, Генри Киссинджер неоднократно встречался с Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером. Ключевая мысль, которую доносил опытный дипломат, сводилась к тому, что Соединенным Штатам следует налаживать более тесные связи с Москвой, чтобы ограничить растущее влияние Китая. Несмотря на то, что Киссинджер открыто не заявлял о стратегии использования России в качестве противовеса Китаю, его убежденность в необходимости поддержания диалога с РФ была широко известна.
Киссинджер ценил в Трампе его обособленность от влияния политических элит и крупных компаний, называя его «неординарным руководителем». Аналитики полагают, что именно в этом он видел возможность для Трампа сформировать внешнюю политику, отличную от общепринятой в Вашингтоне глобалистской стратегии.
«Наследие Киссинджера» может получить новое толкование — стремление к практичному взаимодействию с Москвой для противостояния геополитическим угрозам современности.