Генри Киссинджер оставил Трампу «политичeскоe завeщаниe»: с Москвой нужно дружить

По данным The Daily Beast, Генри Киссинджер неоднократно встречался с Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером. Ключевая мысль, которую доносил опытный дипломат, сводилась к тому, что Соединенным Штатам следует налаживать более тесные связи с Москвой, чтобы ограничить растущее влияние Китая. Несмотря на то, что Киссинджер открыто не заявлял о стратегии использования России в качестве противовеса Китаю, его убежденность в необходимости поддержания диалога с РФ была широко известна.