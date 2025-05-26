Путин поблагодарил Лукашенко за содействие при обмене пленными «1000 на 1000» между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за содействие и помощь в организации обмена пленными «1000 на 1000» между Россией и Украиной, пишет телеграм-канал «Пул Первого».
Уточняется, что процесс обмена в формате «тысяча на тысячу» прошел «в развитие договоренностей, достигнутых в Стамбуле».
Также в вечернем телефонном разговоре, прошедшем 26 мая, обсуждались как актуальные двусторонние вопросы Беларуси и России, так и международная обстановка.
Ранее мы писали, что Путин удивился, когда ему сказали, что в Беларуси закончилась картошка.