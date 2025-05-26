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Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в организации обмена пленными с Украиной

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник, 26 мая, провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поблагодарил своего белорусского коллегу за помощь в организации процесса обмена пленными с украинской стороной.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник, 26 мая, провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поблагодарил своего белорусского коллегу за помощь в организации процесса обмена пленными с украинской стороной.

— Президент России поблагодарил белорусского коллегу за оказанное содействие и помощь в организации процесса обмена пленными тысяча на тысячу — в развитие договоренностей, достигнутых в Стамбуле, — говорится в публикации Telegram-канала «Пул Первого».

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили основные актуальные вопросы белорусско-российской повестки и обстановку в мире, передает Telegram-канал.

23 мая Министерство обороны России сообщило, что в страну после обмена с украинской стороной вернулись 270 военнослужащих и 120 мирных граждан, в том числе жители Курской области. Кроме того, ведомство опубликовало кадры с освобожденными россиянами. Вернувшиеся из вражеского плена военные выразили благодарность Владимиру Путину, Александру Лукашенко и своим близким.

24 мая уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что жители Курской области, освобожденные из украинского плена в ходе обмена с Киевом, вернулись на родину победителями.