Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в организации обмена пленными с Украиной

23 мая Министерство обороны России сообщило, что в страну после обмена с украинской стороной вернулись 270 военнослужащих и 120 мирных граждан, в том числе жители Курской области. Кроме того, ведомство опубликовало кадры с освобожденными россиянами. Вернувшиеся из вражеского плена военные выразили благодарность Владимиру Путину, Александру Лукашенко и своим близким.