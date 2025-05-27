Омбудсмен Кубани Мышак назвал провальной идею эвтаназии бездомных собак

Омбудсмен Мышак высказал мнение о целесообразности эвтаназии бездомных собак. В интервью для kuban.aif.ru уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае, Сергей Мышак, отметил, что законопроект, допускающий эвтаназию животных, вызвал разногласия в обществе. Он уточнил, что термин «усыпление» не вполне точно отражает суть процедуры, подразумевающей лишение жизни.
Мышак подчеркнул отсутствие единого законодательного акта, комплексно регулирующего вопросы обращения с животными в России. Существующие нормы, такие как положения Гражданского кодекса, приравнивающие животных к имуществу, закон о защите от жестокого обращения и правительственное постановление о перечне запрещенных к содержанию видов, не охватывают всей проблематики.
Омбудсмен обратил внимание на многообразие культурных и религиозных традиций в России, влияющих на отношение к собакам. Он отметил, что восприятие собак различается у представителей разных народов и конфессий, приведя в пример отношение к собакам в исламе и буддизме. Ни одна из религий не призывает к убийству животных.
Сергей Мышак назвал законопроект недостаточно проработанным и призвал к широкому обсуждению с участием экспертов, ученых и общественных организаций. Он выразил уверенность в том, что эвтаназия не является решением проблемы, а лишь перекладывает ответственность на органы власти. При этом он допустил возможность выдачи разрешений на отстрел одичавших собак для контроля их численности.