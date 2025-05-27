Омбудсмен Кубани Мышак назвал провальной идею эвтаназии бездомных собак

Сергей Мышак назвал законопроект недостаточно проработанным и призвал к широкому обсуждению с участием экспертов, ученых и общественных организаций. Он выразил уверенность в том, что эвтаназия не является решением проблемы, а лишь перекладывает ответственность на органы власти. При этом он допустил возможность выдачи разрешений на отстрел одичавших собак для контроля их численности.