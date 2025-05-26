Путин поблагодарил Лукашенко за помощь при обмене пленными с Киевом

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за помощь в проведении обмена пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000». Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».
«Президент России поблагодарил белорусского коллегу за оказанное содействие и помощь в организации процесса обмена пленными тысяча на тысячу», — говорится в публикации.
Кроме того, Путин и Лукашенко в ходе беседы затронули вопросы двустороннего сотрудничества, а также международной повестки.
Накануне Россия и Украина завершили масштабный обмен пленными, о котором договорились в ходе переговоров в Стамбуле. В РФ, кроме военнопленных, вернулись похищенные ВСУ мирные жители Курской области.