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Путин поблагодарил Лукашенко за помощь при обмене пленными с Киевом

Главы государств провели телефонный разговор.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за помощь в проведении обмена пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000». Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Президент России поблагодарил белорусского коллегу за оказанное содействие и помощь в организации процесса обмена пленными тысяча на тысячу», — говорится в публикации.

Кроме того, Путин и Лукашенко в ходе беседы затронули вопросы двустороннего сотрудничества, а также международной повестки.

Накануне Россия и Украина завершили масштабный обмен пленными, о котором договорились в ходе переговоров в Стамбуле. В РФ, кроме военнопленных, вернулись похищенные ВСУ мирные жители Курской области.