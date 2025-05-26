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Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко

Президенты России и Белоруссии обсудили вопросы двусторонней повестки и международной обстановки.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко и Путин только что провели телефонный разговор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора главы государств обсудили актуальные вопросы, касающиеся двусторонней повестки России и Белоруссии. Также Путин и Лукашенко пообщались на тему международной обстановки.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин провел встречу с главой Министерства иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Представители стран обсудили усилия по прекращению вооруженного конфликта, а также события вокруг ситуации на Украине после переговоров, прошедших в Стамбуле 16 мая.