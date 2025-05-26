Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин провел встречу с главой Министерства иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Представители стран обсудили усилия по прекращению вооруженного конфликта, а также события вокруг ситуации на Украине после переговоров, прошедших в Стамбуле 16 мая.