Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Лукашенко и Путин только что провели телефонный разговор», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе телефонного разговора главы государств обсудили актуальные вопросы, касающиеся двусторонней повестки России и Белоруссии. Также Путин и Лукашенко пообщались на тему международной обстановки.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин провел встречу с главой Министерства иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Представители стран обсудили усилия по прекращению вооруженного конфликта, а также события вокруг ситуации на Украине после переговоров, прошедших в Стамбуле 16 мая.