«Таурус» в Москву или «Орешник» в Берлин: раскрыто, что прилетит быстрее

Последствия решения ФРГ, Британии, Франции и США разрешить поставки дальнобойных ракет Украине проанализировал политолог Дмитрий Родионов. В статье на life.ru эксперт оценил, что прилетит быстрее «Таурус» в Москву или «Орешник» в Берлин.
Аналитик задался вопросом, как понимать слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который в понедельник заявил, что Германия снимает все ограничения вслед за Лондоном, Парижем и Вашингтоном.
Политолог считает, что Мерц, возможно, набрался смелости, или просто снова блефует.
Но, если это реальное заявление, а не политическая игра, то вопрос, по мнению Родионова, в том, насколько это критично для России?
Он отметил, что самой большой дальностью из НАТОвских дальнобойных ракет обладают Taurus — до 500 км, которые способны дотянуться и до Москвы.
Аналитик напомнил, что обсуждение поставок Taurus немецкие власти резко прекратили после демонстрации российской ракеты «Орешник» осенью прошлого года. А британская газета Daily Mail писала тогда, что этот комплекс может преодолеть расстояние до Берлина от полигона Капустин Яр всего за 11−12 минут.
Из Калининградской области лететь еще меньше, добавил политолог. По его словам, хватит того же «Искандера», который способен в ядерном оснащении нанести неприемлемые потери немцам. А «Сармат» может поставить точку в истории Германии за примерно сотню секунд.
Однако эксперт считает, что предупреждающий удар может быть нанесен не по Германии, а по бригаде бундесвера, например, в Литве.
По мнению автора статьи, удар по стране НАТО будет являться переходом «красной черты» ровно так же, как и удар по Москве или Крымскому мосту.
Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что в случае поставок вооруженным силам Украины дальнобойных ракет Россия применит уже другое оружие, для того, чтобы максимально не допустить обстрелов городов.