Стало известно, что обсуждали Путин и Лукашенко во время телефонного разговора

Ранее российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, выразили благодарность Путину и Лукашенко, а также своим семьям за поддержку в трудный период. По их словам, именно вера близких и усилия руководства помогли им преодолеть тяжёлое испытание. Несмотря на все пережитые трудности, теперь у бойцов есть возможность снова увидеть родных.