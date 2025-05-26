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Стало известно, что обсуждали Путин и Лукашенко во время телефонного разговора

Стало известно, о чём говорили президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко во время телефонного разговора, который состоялся 26 мая. Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», Путин выразил глубокую благодарность коллеге за значительный вклад в организацию обмена пленными с Украиной по принципу «1000 на 1000».

Источник: Life.ru

Этот обмен стал важным шагом в выполнении международных обязательств, содействие Лукашенко помогло добиться результата. Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Россией и Белоруссией, а также обменялись мнениями о текущей международной обстановке.

Ранее российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, выразили благодарность Путину и Лукашенко, а также своим семьям за поддержку в трудный период. По их словам, именно вера близких и усилия руководства помогли им преодолеть тяжёлое испытание. Несмотря на все пережитые трудности, теперь у бойцов есть возможность снова увидеть родных.