Депутат Картаполов заявил, что все города Европы теперь находятся под угрозой

В тот же день в СМИ появилась информация о том, что Украина с большой долей вероятности получит 100−150 немецких крылатых ракет Taurus, которые по функционалу схожи с британскими и французскими боеголовками. При этом ранее Мерц заявлял, что Берлин не планирует поставлять ракеты Taurus Киеву.