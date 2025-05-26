Депутат Картаполов заявил, что все города Европы теперь находятся под угрозой

Все города Европы находятся под угрозой после снятия ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Об этом в понедельник, 26 мая, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
— Под угрозой находятся все европейские города, — процитировал слова Картаполова журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.
26 мая Фридрих Мерц заявил, что Германия, аналогично Великобритании, Франции и США, больше не ограничивает дальнобойность оружия, которое поставляется Вооруженным силам Украины. Он добавил, что теперь украинские войска могут «защищаться» и наносить «удары по военным позициям на территории России».
В тот же день в СМИ появилась информация о том, что Украина с большой долей вероятности получит 100−150 немецких крылатых ракет Taurus, которые по функционалу схожи с британскими и французскими боеголовками. При этом ранее Мерц заявлял, что Берлин не планирует поставлять ракеты Taurus Киеву.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение канцлера Германии о снятии союзниками Украины ограничений на дальность ударов по России идет вразрез с усилиями по урегулированию конфликта.