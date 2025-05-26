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Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными с Киевом

Президент России поблагодарил главу Белоруссии за содействие в организации обмена пленными с Украиной в формате «1000 на 1000».

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Республики Беларусь Александра Лукашенко за помощь в организации процесса обмена пленными между РФ и Украиной в формате «1000 на 1000». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Президент России поблагодарил белорусского коллегу за оказанное содействие и помощь в организации процесса обмена пленными в развитие договоренностей, достигнутых в Стамбуле», — говорится в сообщении.

Напомним, что в рамках договоренностей о масштабном обмене пленными между Россией и Украиной, на Родину 25 мая вернулись 303 российских военнослужащих.

Ранее KP.RU сообщал, что между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор вечером в понедельник, 26 мая. Политики также обсудили актуальные вопросы, касающиеся двусторонней повестки стран, а также обстановку на международной арене.