Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными с Киевом

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Республики Беларусь Александра Лукашенко за помощь в организации процесса обмена пленными между РФ и Украиной в формате «1000 на 1000». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Президент России поблагодарил белорусского коллегу за оказанное содействие и помощь в организации процесса обмена пленными в развитие договоренностей, достигнутых в Стамбуле», — говорится в сообщении.
Напомним, что в рамках договоренностей о масштабном обмене пленными между Россией и Украиной, на Родину 25 мая вернулись 303 российских военнослужащих.
Ранее KP.RU сообщал, что между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор вечером в понедельник, 26 мая. Политики также обсудили актуальные вопросы, касающиеся двусторонней повестки стран, а также обстановку на международной арене.