Стало известно о чем разговаривали Путин и Лукашенко

На следующий день, 24 мая, произошел еще один обмен «307 на 307». А 25 мая из плена освободили еще по 303 человека с каждой стороны. Позже самолеты, на борту которых находились российские военнослужащие, освобожденные из плена, прибыли в Московскую область, сообщили представители Минобороны РФ.