Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о чем разговаривали Путин и Лукашенко

Президент России Владимир Путин выразил признательность Александру Лукашенко за содействие в организации обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поблагодарил Лукашенко за помощь.

Президент России Владимир Путин выразил признательность Александру Лукашенко за содействие в организации обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, чтобы выразить большую признательность за содействие в организации с 23 по 25 мая на погранпереходе Новая Гута в Гомельской области обмена удерживаемых лиц в соответствии с достигнутой на российско-украинских переговорах в Стамбуле договоренностью», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Тогда произошел обмен 1000 на 1000.

В пятницу, 23 мая, Москва и Киев обменялись военными и гражданскими лицами по формуле «390 на 390». Это событие положило начало масштабного обмена России и Украины. 23 мая текущего года с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области.

На следующий день, 24 мая, произошел еще один обмен «307 на 307». А 25 мая из плена освободили еще по 303 человека с каждой стороны. Позже самолеты, на борту которых находились российские военнослужащие, освобожденные из плена, прибыли в Московскую область, сообщили представители Минобороны РФ.