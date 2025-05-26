Кадыров опроверг слухи о своей болезни

Кадыров назвал слухами информацию в СМИ о его болезни.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг появившуюся информацию о своей болезни, назвав ее необоснованными слухами. Соответствующее заявление было опубликовано в видеоролике, размещенном в официальном telegram-канале чеченского лидера.
«Наше время предопределено, нужно проживать его осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту. Не тратьте жизнь на пустое», — написал Кадыров в сообщении с видеозаписью. В подписи к размещенному на канале видео говорится о возрастающем количестве слухов относительно состояния здоровья руководителя Чечни.
Ранее в СМИ появилась информация об отставке Рамзана Кадырова. В беседе с журналистами он заявил, что республике требуется новый руководитель со свежими инициативами и своим видением. Позже Владимир Путин прокомментировал эту информацию, процитировав слова Марка Твена: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены» «, пишет “Царьград”.