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Кадыров опроверг слухи о своей болезни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг появившуюся информацию о своей болезни, назвав ее необоснованными слухами. Соответствующее заявление было опубликовано в видеоролике, размещенном в официальном telegram-канале чеченского лидера.

Кадыров назвал слухами информацию в СМИ о его болезни.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг появившуюся информацию о своей болезни, назвав ее необоснованными слухами. Соответствующее заявление было опубликовано в видеоролике, размещенном в официальном telegram-канале чеченского лидера.

«Наше время предопределено, нужно проживать его осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту. Не тратьте жизнь на пустое», — написал Кадыров в сообщении с видеозаписью. В подписи к размещенному на канале видео говорится о возрастающем количестве слухов относительно состояния здоровья руководителя Чечни.

Ранее в СМИ появилась информация об отставке Рамзана Кадырова. В беседе с журналистами он заявил, что республике требуется новый руководитель со свежими инициативами и своим видением. Позже Владимир Путин прокомментировал эту информацию, процитировав слова Марка Твена: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены» «, пишет “Царьград”.