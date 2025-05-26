Кадыров опроверг слухи о своей болезни

«Наше время предопределено, нужно проживать его осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту. Не тратьте жизнь на пустое», — написал Кадыров в сообщении с видеозаписью. В подписи к размещенному на канале видео говорится о возрастающем количестве слухов относительно состояния здоровья руководителя Чечни.