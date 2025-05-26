NYT: Трамп демонстрирует намерение дистанцироваться от конфликта на Украине

«Президент США фактически отстраняется от украинского конфликта, что отражает более широкое изменение внешнеполитических приоритетов его администрации. Это также перекликается с позицией вице-президента Джей Ди Вэнса, который ранее прямо заявил, что Соединенные Штаты “более чем открыты для того, чтобы выйти” из процесса урегулирования», — пишет The New York Times. Издание отмечает, что Трамп также «отступает от обязательств» по присоединению к антироссийским санкциям, что может свидетельствовать о его нежелании усиливать давление на Москву.