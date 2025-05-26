Бывший кандидат в президенты Румынии Джорджеску заявил об уходе из политики

Экс-кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску выступил с заявлением, что уходит из политики. Об этом он написал в соцсетях.
«Прежде всего, выборы президента Румынии завершились. В связи с этим я решил завершить и свое активное участие в политическом процессе, считая, что этот этап суверенистского движения, с моей точки зрения, подошел к концу», — говорится в его публикации.
По словам Джорджеску, соответствующее решение является его личным выбором, так как он намерен сосредоточиться на семье.
Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялись выборы президента. В первом туре лидировал Кэлин Джорджеску, набравший 22,94% голосов, однако конституционный суд 6 декабря аннулировал результаты первого тура. К участию в повторных выборах в мае текущего года Джорджеску не допустили.