Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными на «Новой Гуте»

В ходе беседы российский президент отметил роль Беларуси в проведении обмена, который состоялся на пограничном пункте Новая Гута в Гомельской области. Он подчеркнул, что эта операция была осуществлена в соответствии с договоренностями, достигнутыми на российско-украинских переговорах в Стамбуле, и выразил признательность за поддержку со стороны Беларуси.