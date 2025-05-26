Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными на «Новой Гуте»

Президент России Владимир Путин связался по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко, чтобы выразить благодарность за оказанную помощь в организации обмена пленными с Украиной.
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Такой звонок подчеркивает важность сотрудничества между двумя странами в решении гуманитарных вопросов.
В ходе беседы российский президент отметил роль Беларуси в проведении обмена, который состоялся на пограничном пункте Новая Гута в Гомельской области. Он подчеркнул, что эта операция была осуществлена в соответствии с договоренностями, достигнутыми на российско-украинских переговорах в Стамбуле, и выразил признательность за поддержку со стороны Беларуси.
23−25 мая на границе прошел обмен пленными между Москвой и Киевом. В РФ, кроме военнопленных, вернулись похищенные ВСУ мирные жители Курской области.