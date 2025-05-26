Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными на «Новой Гуте»

Российский президент отметил роль Беларуси в проведении обмена.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин связался по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко, чтобы выразить благодарность за оказанную помощь в организации обмена пленными с Украиной.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Такой звонок подчеркивает важность сотрудничества между двумя странами в решении гуманитарных вопросов.

В ходе беседы российский президент отметил роль Беларуси в проведении обмена, который состоялся на пограничном пункте Новая Гута в Гомельской области. Он подчеркнул, что эта операция была осуществлена в соответствии с договоренностями, достигнутыми на российско-украинских переговорах в Стамбуле, и выразил признательность за поддержку со стороны Беларуси.

23−25 мая на границе прошел обмен пленными между Москвой и Киевом. В РФ, кроме военнопленных, вернулись похищенные ВСУ мирные жители Курской области.