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Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в организации обмена пленными

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого выразил благодарность за содействие в организации масштабного обмена удерживаемых лиц по формуле «1000 на 1000».

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого выразил благодарность за содействие в организации масштабного обмена удерживаемых лиц по формуле «1000 на 1000». Как сообщила пресс-служба Кремля, многоэтапная операция проходила с 23 по 25 мая на пограничном переходе «Новая Гута» в Гомельской области.

Освобожденные российские военнослужащие были первоначально доставлены в Белоруссию, где получили комплексную медицинскую и психологическую помощь. Этот обмен стал возможен благодаря договоренностям, достигнутым Москвой и Киевом в ходе переговоров в Стамбуле.

Таже сегодня, 26 мая, Владимир Путин завил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО), поскольку должна была реагировать на сложившуюся на Украине после государственного переворота в 2014 году ситуацию и подавление населения Донбасса.

Ранее Путин удивился, что в Белоруссии кончился картофель.