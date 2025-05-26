Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в организации обмена пленными

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого выразил благодарность за содействие в организации масштабного обмена удерживаемых лиц по формуле «1000 на 1000». Как сообщила пресс-служба Кремля, многоэтапная операция проходила с 23 по 25 мая на пограничном переходе «Новая Гута» в Гомельской области.
Освобожденные российские военнослужащие были первоначально доставлены в Белоруссию, где получили комплексную медицинскую и психологическую помощь. Этот обмен стал возможен благодаря договоренностям, достигнутым Москвой и Киевом в ходе переговоров в Стамбуле.
Таже сегодня, 26 мая, Владимир Путин завил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО), поскольку должна была реагировать на сложившуюся на Украине после государственного переворота в 2014 году ситуацию и подавление населения Донбасса.
Ранее Путин удивился, что в Белоруссии кончился картофель.