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Торговый оборот между Ираном и РФ доведут до $10 млрд в год к 2027 году

В настоящее время ежегодный торговый оборот между Ираном и Россией составляет порядка 4 млрд долларов.

Источник: Аргументы и факты

Годовой торговый оборот между Россией и Ираном планируют довести до 10 млрд долларов к 2027 году, заявил агентству ТАСС президент Евразийской международной торговой палаты Мехди Азадвари.

«На сегодняшний день у Исламской республики Иран есть план доведения общего объема до 10 млрд долларов в год с Российской Федерацией. Это благодаря тому, что не так давно было заключено всеобъемлющее соглашение между двумя странами», — сказал он на полях Кавказского инвестиционного форума.

Как отметил Азадвари, в настоящее время ежегодный торговый оборот между Ираном и Россией составляет порядка 4 млрд долларов. По его словам, стороны работают над увеличением товарооборота.

Напомним, ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил важность развития торговых и логистических контактов с исламскими странами.