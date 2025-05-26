Торговый оборот между Ираном и РФ доведут до $10 млрд в год к 2027 году

«На сегодняшний день у Исламской республики Иран есть план доведения общего объема до 10 млрд долларов в год с Российской Федерацией. Это благодаря тому, что не так давно было заключено всеобъемлющее соглашение между двумя странами», — сказал он на полях Кавказского инвестиционного форума.