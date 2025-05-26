Трамп отказался от идеи усиливать давление на Россию

Ранее Трамп допустил введение новых санкций против России. По словам американского лидера, такой шаг может быть предпринят в ответ на массированный удар по территории Украины. Республиканец уточнил, что конкретных решений пока не принято, но соответствующие консультации с советниками уже ведутся. Возможные санкции, по его словам, могут коснуться финансового сектора и отдельных промышленных направлений.