Трамп отказался от идеи усиливать давление на Россию

«Трамп ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на Россию, тем более вводить жёсткие экономические санкции», — говорится в материале.
Собеседники газеты уточняют, что Белый дом после контакта с Кремлём пришёл к выводу о неэффективности уже действующих ограничительных мер. Представители администрации считают, что дальнейшее ужесточение санкций не принесёт желаемого результата и может противоречить национальным интересам США.
По данным NYT, позиция хозяина Белого дома по вопросу ограничительных шагов в отношении России претерпела изменения по сравнению с его обещаниями, прозвучавшими ранее в диалоге с руководством Великобритании, Франции и Германии.
Ранее Трамп допустил введение новых санкций против России. По словам американского лидера, такой шаг может быть предпринят в ответ на массированный удар по территории Украины. Республиканец уточнил, что конкретных решений пока не принято, но соответствующие консультации с советниками уже ведутся. Возможные санкции, по его словам, могут коснуться финансового сектора и отдельных промышленных направлений.