В Германии опровергли заявления о смягчении ограничений на поставки оружия Украине

Ранее канцлер Мерц в интервью телеканалу WDR заявил, что Германия вместе с Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности применения западных вооружений украинской армией. Однако, по словам Клингбайля, существующие договоренности не предусматривают принципиального изменения позиции Берлина по этому вопросу.