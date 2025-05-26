В Германии опровергли заявления о смягчении ограничений на поставки оружия Украине

Вице-канцлер Германии и лидер Социал-демократической партии Ларс Клингбайль опроверг заявления канцлера Фридриха Мерца о смягчении ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине. На пресс-конференции в Берлине политик подчеркнул, что действующее правительство не принимало новых решений, выходящих за рамки политики предыдущей администрации.
Ранее канцлер Мерц в интервью телеканалу WDR заявил, что Германия вместе с Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности применения западных вооружений украинской армией. Однако, по словам Клингбайля, существующие договоренности не предусматривают принципиального изменения позиции Берлина по этому вопросу.
«Что касается дальности, хочу сказать, что никаких новых договоренностей, выходящих за рамки предыдущей политики правительства, нет», — заявил политик на пресс-конференции.
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