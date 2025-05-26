Бывший кандидат в президенты Румынии Джеорджеску заявил об уходе из политики

Экс-кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску объявил о своем уходе из большой политики. На такой шаг победивший в ноябре 2024 года в первом туре выборов, итоги которого позднее были отменены, решился для того, чтобы сосредоточиться на своей семье.
«Прежде всего, выборы президента Румынии завершились. В связи с этим я решил завершить и свое активное участие в политическом процессе», — написал он на своей странице в социальной сети.
Напомним, в первом туре президентских выборов в ноябре 2024 года Джеорджеску победил, получив почти 23% голосов избирателей. Однако позднее Конституционный суд Румынии отменил итоги ноябрьских выборов, заявив об иностранном вмешательстве в избирательный процесс.
В то же время к участию в повторных выборах в мае 2025 года независимого кандидата Джеорджеску уже не допустили. Участие в них от оппозиции принял Джордже Симион, который пообещал в случае своей победы сделать Джеорджеску премьер-министром.
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