Мерц пригрозил лишить Словакию денег ЕС за отклонение от политики блока

Германия может рассмотреть возможность приостановки финансирования Словакии со стороны Европейского Союза (ЕС), если страна продолжит «отклоняться от общего курса блока», заявил канцлер Фридрих Мерц на конференции WDR Europaforum, как сообщает Bloomberg.
Мерц отметил, что государства — члены ЕС могут столкнуться с разбирательствами, если не соблюдают законы и нормы блока. «Всегда есть возможность прекратить их финансирование из европейских средств… Если это станет необходимым, мы примем меры», — добавил канцлер.
Финансирование стран Евросоюза осуществляется из общего бюджета, который формируется за счет взносов государств-членов, таможенных пошлин и налогов на добавленную стоимость, а также налогов на сельскохозяйственные продукты из третьих стран. Размер выплат определяется на основе валового национального дохода каждого государства.
Германия выступает экономическим лидером ЕС и является основным донором финансирования. По данным Международного валютного фонда, в 2024 году ВВП страны составит около $4,59 трлн. На втором месте находится Великобритания с $3,49 трлн, затем Франция — $3,12 трлн, и Италия — $2,32 трлн.
Критике Мерца подверглись не только Словакия, но и Венгрия, которая уже утратила значительную часть финансирования ЕС. Германия играет ключевую роль для обеих стран, подчеркивает Bloomberg. Немецкие автопроизводители, такие как Volkswagen AG, значительно влияют на экономику как Словакии, так и Венгрии.
С 1 января 2025 года Венгрия официально лишится доступа к помощи более чем €1 млрд из фондов ЕС из-за продолжающегося конфликта с Брюсселем по вопросам нарушения верховенства закона.
В пятом ежегодном отчете Еврокомиссии указывалось, что Венгрия не соответствует демократическим стандартам ЕС, особенно в аспектах коррупции, финансирования политических партий, конфликтов интересов и независимости СМИ.
Bloomberg также отмечает, что недовольство Словакией в Брюсселе возросло после того, как Роберт Фицо возглавил словацкий кабинет министров. При нем Словакия прекратила военную помощь Украине, оставив лишь гуманитарную поддержку. Премьер-министр неоднократно заявлял о своем противодействии санкциям против России.
«Мы не сможем избежать конфликта с Венгрией и Словакией, если они продолжат в том же духе. Мы не можем позволить, чтобы решения всего ЕС зависели от небольшой группы», — подчеркнул Мерц.