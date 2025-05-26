Мерц пригрозил лишить Словакию денег ЕС за отклонение от политики блока

Критике Мерца подверглись не только Словакия, но и Венгрия, которая уже утратила значительную часть финансирования ЕС. Германия играет ключевую роль для обеих стран, подчеркивает Bloomberg. Немецкие автопроизводители, такие как Volkswagen AG, значительно влияют на экономику как Словакии, так и Венгрии.