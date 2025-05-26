Экс-кандидат в президенты Румынии Джорджеску заявил об уходе из политики

Завершившиеся 18 мая в Румынии президентские выборы были повторными. По итогам второго тура Симион получил 46,4% голосов, его соперник Дан — 53,6%. Плановые выборы были прерваны в конце прошлого года Конституционным судом Румынии после того, как в первом туре 24 ноября 2024 года наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Это было сделано под предлогом незаконного финансирования кампании Джорджеску, хакерских атак на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, а также предполагаемого, но не доказанного российского вмешательства. К участию в повторных выборах в мае 2025 года Джеорджеску не допустили. -0-