Экс-кандидат в президенты Румынии Джорджеску заявил об уходе из политики

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политик-националист и экс-кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску объявил об уходе из политики после окончания президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.
«Выборы президента Румынии закончились. В связи с этим я принял решение прекратить свое активное участие в политическом процессе. Сейчас я сосредоточен на своей семье», — сказал он в видео, опубликованном в Facebook.
Завершившиеся 18 мая в Румынии президентские выборы были повторными. По итогам второго тура Симион получил 46,4% голосов, его соперник Дан — 53,6%. Плановые выборы были прерваны в конце прошлого года Конституционным судом Румынии после того, как в первом туре 24 ноября 2024 года наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Это было сделано под предлогом незаконного финансирования кампании Джорджеску, хакерских атак на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, а также предполагаемого, но не доказанного российского вмешательства. К участию в повторных выборах в мае 2025 года Джеорджеску не допустили. -0-