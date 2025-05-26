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Кадыров опубликовал видео с размышлениями о болезни, жизни и смерти

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, в котором обсуждает темы болезни, жизни и смерти.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, в котором обсуждает темы болезни, жизни и смерти. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

На видео Кадыров идет по улице, а на экране появляется текст, который озвучивает закадровый голос.

«Я все чаще слышу слухи о своей болезни, будто я умираю и мне осталось совсем немного. Во-первых, болезнь и смерть — это естественный путь для каждого человека», — говорится в ролике.

В завершение видео Кадыров обращается к сплетникам, которые, по его словам, «прячутся, как мыши, за границей». Закадровый голос добавляет, что это суть таких сплетников.

В интернете регулярно появляются сообщения о плохом самочувствии главы Чеченской Республики. Кадыров утверждает, что ему постоянно приписывают различные заболевания, однако врачи уверяют его, что с его здоровьем все в порядке.

Ранее Aдама Кадырова наградили медалью ОМОН «Ахмат-Крепость».