Кадыров опубликовал видео с размышлениями о болезни, жизни и смерти

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, в котором обсуждает темы болезни, жизни и смерти. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.
На видео Кадыров идет по улице, а на экране появляется текст, который озвучивает закадровый голос.
«Я все чаще слышу слухи о своей болезни, будто я умираю и мне осталось совсем немного. Во-первых, болезнь и смерть — это естественный путь для каждого человека», — говорится в ролике.
В завершение видео Кадыров обращается к сплетникам, которые, по его словам, «прячутся, как мыши, за границей». Закадровый голос добавляет, что это суть таких сплетников.
В интернете регулярно появляются сообщения о плохом самочувствии главы Чеченской Республики. Кадыров утверждает, что ему постоянно приписывают различные заболевания, однако врачи уверяют его, что с его здоровьем все в порядке.
Ранее Aдама Кадырова наградили медалью ОМОН «Ахмат-Крепость».