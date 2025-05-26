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Эстония опасается эскалации в Балтийском море после инцидента с танкером

Правительство Эстонии выразило обеспокоенность возможной эскалацией напряженности в Балтийском море после инцидента с танкером Jaguar и заявлений России о готовности защищать свое судоходство.

Правительство Эстонии выразило обеспокоенность возможной эскалацией напряженности в Балтийском море после инцидента с танкером Jaguar и заявлений России о готовности защищать свое судоходство. Как сообщает The Telegraph, премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас предупредил о растущем риске конфликта в регионе.

Попытка эстонских ВМС и авиации НАТО 13 мая принудить танкер, идущий под габонским флагом, изменить курс и проследовать в зону задержания, оказалась неудачной. По данным издания, эстонские военные не располагали достаточными силами для высадки на судно, и Jaguar продолжил путь в российский порт Приморск. Бывший командующий ВМС Эстонии Юри Саска связал провал операции с ограниченными возможностями флота, насчитывающего всего восемь кораблей.

По данным издания, инцидент вызвал дискуссии на Западе о способности стран Балтии противостоять морским угрозам.

Ранее сообщалось, что в Германии опровергли заявления о смягчении ограничений на поставки оружия Украине.