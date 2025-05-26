Эстония опасается эскалации в Балтийском море после инцидента с танкером

Попытка эстонских ВМС и авиации НАТО 13 мая принудить танкер, идущий под габонским флагом, изменить курс и проследовать в зону задержания, оказалась неудачной. По данным издания, эстонские военные не располагали достаточными силами для высадки на судно, и Jaguar продолжил путь в российский порт Приморск. Бывший командующий ВМС Эстонии Юри Саска связал провал операции с ограниченными возможностями флота, насчитывающего всего восемь кораблей.