Правительство Эстонии выразило обеспокоенность возможной эскалацией напряженности в Балтийском море после инцидента с танкером Jaguar и заявлений России о готовности защищать свое судоходство. Как сообщает The Telegraph, премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас предупредил о растущем риске конфликта в регионе.
Попытка эстонских ВМС и авиации НАТО 13 мая принудить танкер, идущий под габонским флагом, изменить курс и проследовать в зону задержания, оказалась неудачной. По данным издания, эстонские военные не располагали достаточными силами для высадки на судно, и Jaguar продолжил путь в российский порт Приморск. Бывший командующий ВМС Эстонии Юри Саска связал провал операции с ограниченными возможностями флота, насчитывающего всего восемь кораблей.
По данным издания, инцидент вызвал дискуссии на Западе о способности стран Балтии противостоять морским угрозам.
Ранее сообщалось, что в Германии опровергли заявления о смягчении ограничений на поставки оружия Украине.