СМИ: Более 150 школ в регионах Германии получили письма с угрозами о заложенных взрывных устройствах

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школы в ряде федеральных земель Германии снова получили письма с угрозами. Как сообщило агентство DPA, только в федеральной земле Баден-Вюртемберг поступило 180 электронных посланий, в которых говорилось о заложенных взрывных устройствах, передает ТАСС.
В Рейнланд-Пфальце угрозы получили не менее 50 школ, в Тюрингии — 36, в Берлине — 13, в Бранденбурге — 22, в Баварии — более 40. Свидетельств о конкретной опасности у правоохранительных органов пока нет. Полиция исходит из того, что волна угроз связана с выпускными экзаменами.
На прошлой неделе школы в ряде земель также получили аналогичные письма. -0-