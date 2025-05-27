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В Берлине опровергли слова Мерца о дальнобойном оружии для Киева

Берлин не менял свою позицию относительно дальнобойности вооружения, поставляемого Украине. Об этом заявил лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль, комментируя высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность.

Источник: Life.ru

«Что касается дальности, хочу сказать, что никаких новых договорённостей, выходящих за рамки предыдущей политики правительства, нет», — подчеркнул Клингбайль на пресс-конференции в Берлине, передаёт телеканал NTV.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об отказе от ограничений на дальность действия вооружений, передаваемых Украине. Аналогичное решение приняли Великобритания, Франция и США. Эти заявления вызвали ожесточённую дискуссию внутри самой Германии — с критикой инициативы в соцсети X выступила лидер партии BSW Сара Вагенкнехт.