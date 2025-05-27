В Берлине опровергли слова Мерца о дальнобойном оружии для Киева

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об отказе от ограничений на дальность действия вооружений, передаваемых Украине. Аналогичное решение приняли Великобритания, Франция и США. Эти заявления вызвали ожесточённую дискуссию внутри самой Германии — с критикой инициативы в соцсети X выступила лидер партии BSW Сара Вагенкнехт.