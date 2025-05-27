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Таиландский Bangkok Bank провел массовую ревизию счетов иностранцев

Bangkok Bank (является одним из крупнейших банков Таиланда) проводит массовую ревизию счетов иностранных граждан.

Bangkok Bank (является одним из крупнейших банков Таиланда) проводит массовую ревизию счетов иностранных граждан. Причина — вскрывшаяся информация о крупной афере в отделении банка в городе Паттайя, сообщил агентству РИА Новости бывший юрист финучреждения Нарит Суксеви.

«Банк проводит ревизию счетов иностранцев, открытых за последние несколько лет в одном из отделений в Паттайе, где управляющий и двое работников были арестованы в связи с массовым открытием счетов лицам с турвизами, что противоречит правилам банкам», — сообщил экс-сотрудник банка.

Он добавил, что арестованные банкиры за взятки открывали счета китайским гражданам. Затем эти счета использовались нелегальными мошенническими колл-центрами для размещения и отмывания денег. В общей сложности в преступных целях злоумышленники успели использовать почти 2 млрд бат (60 млн долларов).

Юрист подчеркнул, что в этом же отделении Bangkok Bank было открыто и большое количество счетов для россиян. Гражданам РФ счета открывали также в нарушение правил банка. При этом счет в банке могут открыть лишь те иностранцы, которые имеют долгосрочную визу или разрешение на работу в Таиланде.

Ранее стало известно, что один из крупнейших банков Таиланда Bangkok Bank приостановил обслуживание счетов россиян.