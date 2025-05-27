Таиландский Bangkok Bank провел массовую ревизию счетов иностранцев

Bangkok Bank (является одним из крупнейших банков Таиланда) проводит массовую ревизию счетов иностранных граждан. Причина — вскрывшаяся информация о крупной афере в отделении банка в городе Паттайя, сообщил агентству РИА Новости бывший юрист финучреждения Нарит Суксеви.
«Банк проводит ревизию счетов иностранцев, открытых за последние несколько лет в одном из отделений в Паттайе, где управляющий и двое работников были арестованы в связи с массовым открытием счетов лицам с турвизами, что противоречит правилам банкам», — сообщил экс-сотрудник банка.
Он добавил, что арестованные банкиры за взятки открывали счета китайским гражданам. Затем эти счета использовались нелегальными мошенническими колл-центрами для размещения и отмывания денег. В общей сложности в преступных целях злоумышленники успели использовать почти 2 млрд бат (60 млн долларов).
Юрист подчеркнул, что в этом же отделении Bangkok Bank было открыто и большое количество счетов для россиян. Гражданам РФ счета открывали также в нарушение правил банка. При этом счет в банке могут открыть лишь те иностранцы, которые имеют долгосрочную визу или разрешение на работу в Таиланде.
Ранее стало известно, что один из крупнейших банков Таиланда Bangkok Bank приостановил обслуживание счетов россиян.