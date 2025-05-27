Таиландский Bangkok Bank провел массовую ревизию счетов иностранцев

Юрист подчеркнул, что в этом же отделении Bangkok Bank было открыто и большое количество счетов для россиян. Гражданам РФ счета открывали также в нарушение правил банка. При этом счет в банке могут открыть лишь те иностранцы, которые имеют долгосрочную визу или разрешение на работу в Таиланде.