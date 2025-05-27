Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Сувалкского коридора массово покидают дома после заявлений Мерца

Население приграничных районов Польши и Литвы начало массово покидать места проживания после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на применение дальнобойного оружия против России.

Население приграничных районов Польши и Литвы начало массово покидать места проживания после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на применение дальнобойного оружия против России.

Как сообщает немецкое издание Bild, особенно тревожная ситуация сложилась в Сувалкском коридоре — стратегически важном участке между Белоруссией и российской Калининградской областью.

Местные жители выражают опасения, что регион может стать первой мишенью в случае эскалации конфликта, что приведет к изоляции Прибалтийских стран от остального альянса НАТО. Хотя официальные власти Литвы и Польши не объявляли эвакуационных мер, в приграничной зоне отмечается усиленное присутствие военных подразделений.

Ранее сообщалось, что в Германии опровергли заявления о смягчении ограничений на поставки оружия Украине.