Жители Сувалкского коридора массово покидают дома после заявлений Мерца

Население приграничных районов Польши и Литвы начало массово покидать места проживания после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на применение дальнобойного оружия против России.
Как сообщает немецкое издание Bild, особенно тревожная ситуация сложилась в Сувалкском коридоре — стратегически важном участке между Белоруссией и российской Калининградской областью.
Местные жители выражают опасения, что регион может стать первой мишенью в случае эскалации конфликта, что приведет к изоляции Прибалтийских стран от остального альянса НАТО. Хотя официальные власти Литвы и Польши не объявляли эвакуационных мер, в приграничной зоне отмечается усиленное присутствие военных подразделений.
Ранее сообщалось, что в Германии опровергли заявления о смягчении ограничений на поставки оружия Украине.