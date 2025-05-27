Жители Сувалкского коридора массово покидают дома после заявлений Мерца

Местные жители выражают опасения, что регион может стать первой мишенью в случае эскалации конфликта, что приведет к изоляции Прибалтийских стран от остального альянса НАТО. Хотя официальные власти Литвы и Польши не объявляли эвакуационных мер, в приграничной зоне отмечается усиленное присутствие военных подразделений.