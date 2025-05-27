В МИД Ирана заявили о готовности к компромиссам по ядерной программе на переговорах с США

Багаи уточнил, что есть «много способов» достичь компромисса по итогам переговоров, и отметил, что американская сторона придерживалась более «мягкого» подхода в вопросе обогащения урана на прошедших раундах консультаций. «Тот факт, что мы до сих пор продолжаем переговоры, говорит об определенном уровне понимания того, что Иран ни при каких обстоятельствах не может отказаться от своего права на мирную ядерную энергию», — пояснил представитель МИД.