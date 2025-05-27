Новости СВО. Освобождены Беловоды и Владимировка, ВСУ могут отступить из Донбасса, «Герани» навели страх на Лондон, 27 мая

Правда или нет, но The Economist пишет, что наши БПЛА теперь ещё и управляются ботами в мессенджере Telegram. Кроме того, ставка Киева на мобильные группы уничтожения больше не играет. «Герани» научились обходить их. Теперь у Киева в запасе только системы ПВО, F-16 и беспилотники-перехватчики.