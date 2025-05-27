9 лет предателю: Как известного актёра сериала «След» выдала любовь к Украине

В последние годы Пашинин сидел дома без работы на шее у жены, которой обзавёлся в 2020 году. В своих блогах он регулярно клянчил деньги у подписчиков, а в жизни перебивался случайными заработками — зарабатывал любой черновой работой. При этом он регулярно сыпал проклятьями не только в адрес России, но и властей Украины, а в 2022 году даже угрожал белорусам, если они соберутся помогать «агрессору».