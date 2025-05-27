9 лет предателю: Как известного актёра сериала «След» выдала любовь к Украине

За что приговорили Хабарова.
В понедельник Хорошёвский районный суд Москвы заочно приговорил к 9 годам колонии актёра сериала «След» Андрея Хабарова по обвинению в распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Его осудили по статьям 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ) и 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
— Приговором суда Хабарову окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении пресс-службы учреждения. — Срок отбытия наказания исчисляется с момента экстрадиции актёра на территорию РФ.
Андрею Хабарову 43 года, он родился на Украине в Николаеве. В России известен по работе в сериалах «След» и «Побег». В целом здесь артист явно не бедствовал: обзавёлся семьёй и детьми, стал генеральным директором продакшен-студии «Кино-процесс», которая, впрочем, официально не работала и даже была ответчиком в арбитраже по иску ПФР о взыскании обязательных платежей.
По опубликованным в сети открытым данным, в России он якобы жил и работал с 2010 года, но, может быть, актёру просто не хочется вспоминать более ранний период столичной жизни — как оказалось, его полный тёзка с совпадающими датой и местом рождения ещё в 2007 году в Москве был осуждён на 3 года по ч. 4 ст. 158 (кража).
Свою русофобскую позицию артист активно высказывал и до 2022 года. То и дело в его соцсетях появлялись репосты публикаций различных либеральных СМИ, в первые дни СВО Хабаров выложил ролик с якобы обстрелом своей малой родины, а позже выдавал за «зверства» россиян обстрел украинской ракетой «Точка-У» Краматорска.
Напомним, 8 апреля 2022 года украинские вояки нанесли удар по городскому вокзалу, откуда должно было эвакуироваться гражданское население. В результате подрыва боевой части ракеты погибло как минимум 50 человек, более 100 человек были ранены. Режим Зеленского привычно обвинил в этом Россию, однако собранные исчерпывающие доказательства причастности к убийству ВСУ убедили даже страны Запада — там эту тему резко «замолчали».
Этот эпизод и стал отправной точкой для возбуждения уголовного дела в отношении Хабарова. К этому моменту украинский актёр уже находился на территории Грузии, откуда через соцсети продолжал поливать помоями российских военных и докатился даже до заявлений о том, что Курск — это украинский город. После бегства из России артист оставил долгов на 300 тыс. рублей.
Звезда сериалов Анатолий Пашинин.
Хабаров в России не единственный артист-украинец, внезапно вспомнивший о родине и в итоге потерявший наработанные годами репутацию, заработки, положение и канувший в Лету общественного внимания. Яркий пример перекрашивания — известный по ролям в фильме «Адмиралъ» и сериале «Грозовые ворота» актёр Анатолий Пашинин, который ещё в 2014 году выступил в поддержку Евромайдана и уехал в Незалежную воевать за ВСУ.
46-летний актёр родом из Кировоградской области Украины, однако ещё в студенческие годы переехал в Москву. Здесь окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Кроме этих двух фильмов отметился в 41 российском теле- и кинопроекте, в том числе в патриотической ленте «Мы из будущего».
В 2014 году, уже на Украине, он стал бойцом 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии «Аратта» и активно пиарился, раздавая различные интервью СМИ Незалежной. Похоже, это единственное, чем он оказался полезен украинским воякам, об этом недвусмысленно говорил спустя несколько лет его командир, а его сослуживцы по «Правому сектору»* рассказывали, что он наркоман.
В последние годы Пашинин сидел дома без работы на шее у жены, которой обзавёлся в 2020 году. В своих блогах он регулярно клянчил деньги у подписчиков, а в жизни перебивался случайными заработками — зарабатывал любой черновой работой. При этом он регулярно сыпал проклятьями не только в адрес России, но и властей Украины, а в 2022 году даже угрожал белорусам, если они соберутся помогать «агрессору».
Алексей Горбунов.
Схожая история случилась и с другим известным российским актёром — Алексеем Горбуновым. 63-летний артист родом из Киева, в театр он пришёл монтировщиком и подсобным рабочим, а актёром стал благодаря Аде Роговцевой, которая познакомила его со своим мужем, актёром и педагогом Константином Степанковым. В 1984 году Горбунов закончил Киевский театральный институт на его курсе.
Впрочем, на родине он влачил довольно жалкое существование. Денег хронически не хватало, Горбунову даже приходилось шабашить таксистом. Как актёр он состоялся в Москве — режиссёр Владимир Попков пригласил украинца на роль шута Шико в многосерийный телефильм «Графиня де Монсоро».
Как и Пашинин, Горбунов резко высказался в отношении России ещё в 2014 году. Он поддержал Евромайдан и уехал поддерживать «молодую демократию» в Одессу, но жизнь не задалась — там начались финансовые проблемы, из-за которых актёр даже не мог оплатить счета за электроэнергию. В итоге к 2018 году Горбунов разочаровался в политике страны — об этом он проговорился в интервью местным СМИ.
После начала СВО артист предпочитает помалкивать о происходящем, однако даёт концерты для ВСУ как музыкант — в Незалежной у Горбунова есть своя группа — и собирает для них помощь.
Александр Печерица.
Ещё один сбежавший на Украину российско-украинский актёр — Александр Печерица. Он родился в 1982 году в Ленинграде. Окончил Киевский государственный университет театра, кино и телевидения, после чего снялся в 31 картине (в основном российского производства).
На следующий день после начала СВО Печерица записался в ряды Территориальной обороны ВСУ и уже в мае в составе 128-го батальона отправился воевать с «москалями» на Харьковском направлении. На фронте он взял позывной Артист.
В течение двух лет Печерица каким-то образом умудрялся совмещать боевые действия с участием в театральных постановках и многочисленных интервью, которые в основном раздавал в Киеве. Злые языки тогда поговаривали, что Печерица очередной обыкновенный боец пиар-войск, приезжающий на фронт «пофоткаться».
А в январе 2024 года артист неожиданно уволился из ВСУ «по семейным обстоятельствам» — якобы требуют внимания жена и ребёнок, находившиеся за пределами Украины. Забавно, что после дембеля в интервью одному из центральных местных телеканалов он вдруг заявил, что всё время службы очень боялся обстрелов и попасть в окружение.
* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.