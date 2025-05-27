Литовская компания продолжает закупать российский аммиак из-за газового кризиса

По данным издания, в Прибалтике отсутствуют действующие аммиачные терминалы, что делает невозможным импорт продукта из США или других стран. Статистика показывает, что с 2020 по 2025 год от 91% до 100% аммиака в Литву поступало из России. При этом с начала 2022 года объем закупок российского аммиака составил 157,3 млн евро.