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Премьер-министра Мишустина попросили помочь «Ростсельмашу»

Ростовская область, 26 мая 2025. DON24.RU. В Госдуме призвали премьер-министра Михаила Мишустина помочь «Ростсельмашу», который объявил о прекращении выпуска техники из-за падения спроса. С такой просьбой к главе кабмина обратилась вице-спикер парламента Виктория Абрамченко.

Источник: РИА "Новости"

Избранная от Ростовской области депутат попросила председателя правительства «взять под контроль ситуацию на предприятии “Ростсельмаш” и разработать комплекс мер по стабилизации его работы».

По ее словам, на предприятии происходят изменения в кадровой политике из-за текущей экономической ситуации, включая снижение заработной платы, вынужденные отпуска и переводы на менее оплачиваемые позиции.

«Эти меры вызывают недовольство среди работников», — сообщила Абрамченко.

Несмотря на объективные сложности, с которыми сталкивается отрасль сельскохозяйственного машиностроения, необходимо обеспечить социальную защиту заводчан, считает она.

«На “Ростсельмаше” трудоустроено около 15 тыс. человек, которые имеют обязательства перед своими семьями и обществом», — добавила вице-спикер Госдумы.