Премьер-министра Мишустина попросили помочь «Ростсельмашу»

Избранная от Ростовской области депутат попросила председателя правительства «взять под контроль ситуацию на предприятии “Ростсельмаш” и разработать комплекс мер по стабилизации его работы».
По ее словам, на предприятии происходят изменения в кадровой политике из-за текущей экономической ситуации, включая снижение заработной платы, вынужденные отпуска и переводы на менее оплачиваемые позиции.
«Эти меры вызывают недовольство среди работников», — сообщила Абрамченко.
Несмотря на объективные сложности, с которыми сталкивается отрасль сельскохозяйственного машиностроения, необходимо обеспечить социальную защиту заводчан, считает она.
«На “Ростсельмаше” трудоустроено около 15 тыс. человек, которые имеют обязательства перед своими семьями и обществом», — добавила вице-спикер Госдумы.