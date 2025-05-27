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Юрий Слюсарь: Федеральный центр поддержит строительство школ на Дону

Ростовская область, 26 мая 2025. DON24.RU. Врио губернатора Юрий Слюсарь обсудил с министром просвещения России Сергеем Кравцовым перспективы строительства и капитального ремонта учебных заведений. Об этом он написал в телеграм-канале.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

По его словам, реализация нескольких крупных проектов получит финансирование из госказны.

«По нацпроекту “Молодежь и дети” и программе “Развитие образования” на строительство школы в Батайске выделено 1,7 млрд рублей. Работы там уже стартовали. Также федеральное софинансирование предусмотрено для возведения нескольких учебных заведений в Ростове. На модернизацию и строительство школ, оснащение кабинетов, а также выплаты участникам программы “Земский учитель” в этом году к федеральным средствам мы добавим 1,6 млрд рублей из регионального бюджета», — рассказал руководитель области.

Обсудили также вопрос развития на Дону среднего профессионального образования.

«Ростовский автотранспортный колледж получит 76,6 млн рублей на оснащение материально-технической базы. Деньги поступят из федерального бюджета в этом году. А в 2026-м модернизируем Ростовский колледж технологии машиностроения, Ростовский колледж связи и информатики и Пролетарский аграрно-технологический колледж. По федеральному проекту “Профессионалитет” каждому учебному заведению выделят по 100 млн рублей», — указал Юрий Слюсарь.