Юрий Слюсарь: Федеральный центр поддержит строительство школ на Дону

«По нацпроекту “Молодежь и дети” и программе “Развитие образования” на строительство школы в Батайске выделено 1,7 млрд рублей. Работы там уже стартовали. Также федеральное софинансирование предусмотрено для возведения нескольких учебных заведений в Ростове. На модернизацию и строительство школ, оснащение кабинетов, а также выплаты участникам программы “Земский учитель” в этом году к федеральным средствам мы добавим 1,6 млрд рублей из регионального бюджета», — рассказал руководитель области.