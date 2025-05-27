27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) опроверг изменение курса Берлина в вопросе ограничений на дальнобойность оружия, поставляемого Киеву Германией.
Песков прокомментировал заявление Мерца о поставках дальнобойного оружия Киеву.
«Что касается дальности действия поставляемого ВСУ оружия, то я хочу сказать, что нет новой договоренности, которая бы выходила за рамки того, что делало предыдущее правительство», — заявил вице-канцлер на пресс-конференции в Берлине.
В свою очередь однопартиец Клингбайля, депутат Бундестага от фракции СДПГ Ральф Штегнер в интервью редакционному объединению RND отметил, что публичные заявления канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальнобойность оружия, «не приносят пользы». «Я в целом считаю неправильным все, что расширяет войну», — заявил парламентарий, выступив за активизацию дипломатических усилий.
«Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено в Украину, — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет», — указал Мерц во время дискуссии на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.
Таким образом, слова Мерца вызвали непонимание даже в рядах его собственной правящей коалиции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это решение потенциально опасно и идет вразрез с попытками урегулирования. -0-