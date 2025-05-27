Вице-канцлер Германии опроверг изменение курса Берлина по дальности действия поставляемого ВСУ оружия

«Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено в Украину, — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет», — указал Мерц во время дискуссии на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.