СМИ: стороны переговоров по Газе продолжают консультации для достижения соглашения о прекращении огня

Ранее 26 мая источник в израильской политической системе заявил ТАСС, что «Израиль ведет интенсивные переговоры с посредниками о возвращении похищенных». При этом, по его словам, условия, выдвигаемые палестинским движением ХАМАС, «неприемлемы» для Израиля, который «продолжит оказывать военное давление до реализации всех целей, утвержденных правительством (Израиля) более года назад». Среди этих целей — возвращение заложников, разгром военных и управленческих структур ХАМАС, а также обеспечение того, что из сектора Газа больше не будет исходить угроза для Израиля. -0-