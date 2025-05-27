СМИ: стороны переговоров по Газе продолжают консультации для достижения соглашения о прекращении огня

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стороны переговоров по ситуации в секторе Газа продолжают консультации, чтобы достичь соглашения о прекращении огня в ближайшее время. С таким утверждением выступил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария», передает ТАСС.
По данным источника телеканала, Каир, Доха и Вашингтон в настоящий момент находятся «в тесной координации по вопросам прекращения огня в Газе и обмена» израильских заложников на палестинских заключенных. Египетские переговорщики призывают все стороны «проявить необходимую гибкость для достижения соглашения», подчеркнул телеканал.
Ранее 26 мая источник в израильской политической системе заявил ТАСС, что «Израиль ведет интенсивные переговоры с посредниками о возвращении похищенных». При этом, по его словам, условия, выдвигаемые палестинским движением ХАМАС, «неприемлемы» для Израиля, который «продолжит оказывать военное давление до реализации всех целей, утвержденных правительством (Израиля) более года назад». Среди этих целей — возвращение заложников, разгром военных и управленческих структур ХАМАС, а также обеспечение того, что из сектора Газа больше не будет исходить угроза для Израиля. -0-