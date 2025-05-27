Альянс цивилизаций ООН заявил о сохранении партнерских отношений с Россией

Высокий представитель Генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос в интервью ТАСС подчеркнул значительную роль России в деятельности организации. Он отметил многолетнюю политическую, дипломатическую и финансовую поддержку со стороны РФ, а также продолжение конструктивного диалога по ключевым направлениям работы.
Особое внимание Моратинос уделил историческому вкладу Москвы, вспомнив, как в 2005 году министр иностранных дел Сергей Лавров инициировал совместную публикацию в СМИ. Статья продемонстрировала заинтересованность России в успехе этой международной инициативы с момента ее основания в 2005 году.
Альянс цивилизаций, созданный под эгидой ООН при поддержке Испании и Турции, продолжает свою миссию по укреплению межкультурного диалога и противодействию экстремизму. Организация рассматривает Россию как одного из ключевых партнеров в реализации этих целей.
«Мы всегда были благодарны за вклад России в работу Альянса — и в политическом, и в дипломатическом, и даже в финансовом плане. Они нас поддерживали, и сегодня мы продолжаем поддерживать хорошие отношения, ведем диалог и определяем сферы, в которых можем работать вместе», — заявил он.
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