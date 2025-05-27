Альянс цивилизаций ООН заявил о сохранении партнерских отношений с Россией

«Мы всегда были благодарны за вклад России в работу Альянса — и в политическом, и в дипломатическом, и даже в финансовом плане. Они нас поддерживали, и сегодня мы продолжаем поддерживать хорошие отношения, ведем диалог и определяем сферы, в которых можем работать вместе», — заявил он.