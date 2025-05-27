Телеканал Sham TV: пять человек погибли в Сирии при нападении на деревню

Как минимум пять человек погибли в результате нападения неизвестных боевиков на жителей сирийской деревни Машкита. Населенный пункт находится к северу от города Латакия.
По данным телеканала Sham TV, еще трое жителей населенного пункта получили ранения.
Телеканал также отмечает, что деревня Машкита в основном населена алавитами — это представители религиозного меньшинства, к которому принадлежит семья бывшего президента Сирии Башара Асада.
Неделей ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена ситуацией в Сирии. Он сообщил, что группировки радикальных боевиков расправляются с людьми из-за их этнической и религиозной принадлежности.
Турецкая газета Turkiye ранее сообщила, что США планирует вывести из Сирии почти все свои войска. Вашингтон намерен оставить в стране лишь незначительное количество военных для «символического» присутствия.