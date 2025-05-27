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Телеканал Sham TV: пять человек погибли в Сирии при нападении на деревню

Как минимум пять человек погибли в результате нападения неизвестных боевиков на жителей сирийской деревни Машкита.

Как минимум пять человек погибли в результате нападения неизвестных боевиков на жителей сирийской деревни Машкита. Населенный пункт находится к северу от города Латакия.

По данным телеканала Sham TV, еще трое жителей населенного пункта получили ранения.

Телеканал также отмечает, что деревня Машкита в основном населена алавитами — это представители религиозного меньшинства, к которому принадлежит семья бывшего президента Сирии Башара Асада.

Неделей ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена ситуацией в Сирии. Он сообщил, что группировки радикальных боевиков расправляются с людьми из-за их этнической и религиозной принадлежности.

Турецкая газета Turkiye ранее сообщила, что США планирует вывести из Сирии почти все свои войска. Вашингтон намерен оставить в стране лишь незначительное количество военных для «символического» присутствия.